Tennis Toronto : Monfils / Sinner en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Tennis Toronto ATP – le match Monfils / Sinner en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à suivre dans la nuit de vendredi à samedi. Après avoir éliminé le numéro 4 mondial Stefanos Tsitsipas au second tour, le français Gaël Monfils s’est hissé en quart de finale du tournoi Masters 2000 de Toronto, au Canada.





Un match à suivre cette nuit à partir de 02h30 sur Eurosport.







Gaël Monfils est très en forme sur cette tournée nord-américaine, qui prépare à l’US Open. Après avoir battu Stefanos Tsitsipas en 16ème de finale et Vukic en 8ème, Gaël affronte aujourd’hui Jannick Sinner, 8ème à l’ATP. Réussira-t-il à décrocher sa place en demi-finale pour rejoindre Carlos Alcaraz ?

Côté statistiques entre les deux joueurs, Monfils et Sinner se sont affrontés quatre fois. Sinner a remporté trois victoires et Monfils une.

ATP Toronto le match Monfils / Sinner en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosports à partir de 02h30.



Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Monfils / Sinner, quart de finale du tournoi de tennis de Toronto, un match à suivre cette nuit sur Eurosport.