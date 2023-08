Un si grand soleil du 16 août : Akim quitte Noémie (résumé et vidéo épisode 1218 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 16 août, spoiler résumé de l’épisode 1218 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes pressé d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 16 août 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Akim se confie à Elise sur ce qui s’est passé entre Margot et lui. Pour lui c’était quelque chose de fort, et ça lui montre qu’avec Noémie ça ne va plus. Il est paumé. Elise pense que la vraie question, c’est est-ce qu’il aime encore Noémie ?







Louis a eu un appel de l’avocat de Ronan, il ne lui a pas obtenu de parloir. Louis est déçu, il aimerait avoir des explications. Florent lui dit qu’en préventive c’est souvent que les parloirs sont refusés. Florent lui dit de prendre ses distances avec tout ça, d’autant que le chantier va reprendre. Louis lui dit qu’il n’insistera pas.



Becker fait une recherche sur Sylvio… Il découvre qu’il était en couple avec une femme médecin qui ressemble étrangement à Janet… Thierry le dérange, il a besoin de renfort sur une enquête. Becker l’envoie balader. A l’hôpital, David est avec Jasmine. Ils parlent de Janet et ses maraudes avec Sylvio. David pense que Sylvio regarde Janet d’une façon pas très catholique… Il pense qu’il a craqué sur elle ! Janet arrive, il se demande si elle a entendu.

A la ferme, Noémie ne va pas bien et pleure devant Ludo. Elle s’en veut d’avoir envoyé Ronan en prison et en même temps Akim s’éloigne. Ludo essaie de la rassurer.

Janet dépose du matériel à Sylvio, qui lui demande de l’accompagner pour soigner quelqu’un. Elle lui dit qu’elle doit aller travailler, mais elle finit par accepter… Sylvio lui dit que ça le touche, Janet semble gênée. Pendant ce temps là, Becker appelle Alain et lui parle de l’article qu’il a lu. En 2008 il était en couple avec une femme médecin qui ressemblait à Janet. Il est inquiet, Alain lui rappelle qu’il est curé et que sa femme est fidèle.

Sylvio dit à Janet qu’il aime être avec elle… Janet lui dit qu’elle veut qu’il n’y ait pas d’ambiguïté. Il préfère être honnête, même s’il sait que rien n’est possible entre eux… Janet s’en va. Elle est avec Alain à l’hôpital quand Sylvio l’appelle, elle ne décroche pas. Il lui laisse un message, il s’excuse.

Ronan appelle Louis pour s’expliquer, il lui dit qu’il est devenu fou. Louis est déçu, il avait confiance en lui. Il raccroche.

Ludo appelle Akim, il lui dit que Noémie ne va pas bien. Il lui dit qu’il ne doit pas lui en vouloir. Akim lui dit que ça ne le regarde pas. Ludo lui demande de lui parler. Ludo retrouve ensuite Noémie sur la plage, il lui dit que Noémie ne va pas bien et qu’il a appelé Akim. Ludo annonce ensuite à Margot que Maryline va revendre l’appartement. Margot lui dit que c’est peut être un signe du destin, elle lui propose de vivre ensemble !

Janet retrouve Becker. Il a réservé des places de spectacle pour mardi soir, quand elle fait ses maraudes. Elle l’accuse de faire exprès, et lui demande d’arrêter d’être jaloux. Ils se disputent. Pendant ce temps là à l’église, Christophe vient voir Sylvio. Il reçoit un appel de Janet, elle lui dit qu’elle continuera les maraudes. Il promet qu’il n’y aura plus d’ambiguïté. Sylvio se réjouit et invite Christophe à dîner chez lui.

Akim reçoit un sms de Noémie, qui veut lui parler. Akim la retrouve à la ferme, il lui annonce qu’il a réfléchi et que c’est terminé. Il pense qu’ils ne sont pas en phase, il ne l’aime plus. C’est fini. Noémie est sous le choc, Akim s’en va.

Au commissariat, Hugo annonce à Yann et Elise un rebondissement. Il a fait l’autopsie du corps retrouvé dans l’incendie du chantier : il était déjà mort avant l’incendie !

VIDÉO Un si grand soleil du 16 août extrait, Akim quitte Noémie

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.