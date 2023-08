Un si grand soleil : des retours de personnages phares, un triangle amoureux, changement de décor, ce que vous réserve la saison 6 !

Publicité





Un si grand soleil spoiler – C’est ce lundi 28 août 2023 que France 2 lancera la saison 6 inédite du feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Une nouvelle saison qui prend évidemment la suite de la précédente mais avec quelques nouveautés et surprises à venir !

Que vous réserve cette saison 6 de « Un si grand soleil » ? On vous en dit plus !











🔵 Déjà, grande nouvelle : un personnage phare va faire son grand retour ! Il s’agit de Maryline, la mère de Gary. Alors qu’elle doit vendre l’appartement de la coloc, Maryline est de retour à Montpellier. Est-ce juste pour la vente ou a-t-elle décidé de revenir ? Suspense !

🔵 Un autre retour va animer la rentrée et va donner un triangle amoureux… Il s’agit de celui de Jade, la copine de Julie et ex de Ludo. Elle était partie en cavale en octobre 2022 après avoir dérapé suite à l’agression dont elle avait été victime. Les adieux avec Ludo avaient été déchirants ! Jade est de retour au moment même où Ludo allait se remettre avec Noémie. Il va se retrouver perdu et va hésiter entre les deux femmes.

🔵 Gaëlle Lestrac devrait elle aussi faire son retour, comme annoncé par l’actrice dans Télé Loisirs. Toujours en prison, elle va réapparaitre. On imagine que ce devrait être dans le cadre de l’enquête sur le fleuriste puisqu’elle est la seule à savoir qu’il s’agit de Christophe. Jusque là, elle n’a jamais rien voulu dire à ses anciens collègues de la police. Va-t-elle enfin parler ?



🔵 La rentrée au lycée s’accompagne d’un changement de décor ! En effet, l’ancien bâtiment qui servait au tournage du lycée Gustave Flaubert dans votre série n’est plus loué par la série, les propriétaires ayant décidé de le récupérer. Selon Allociné, c’est désormais dans les studios de Vendargue que les scènes du lycée sont tournées, avec beaucoup de fonds verts et donc d’effets spéciaux.

🔵 Le trafic de drogue parmi les lycéens va très mal tourner pour Tom. Virgile va se mettre en grand danger et l’intrigue se finira sur un drame.

