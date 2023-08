Un si grand soleil du 11 août : Nathalie prend une décision (résumé et vidéo épisode 1215 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 11 août, spoiler résumé de l’épisode 1215 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre épisode inédit de votre série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes pressé d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 11 août 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Noémie appelle Ludo, elle n’a pas de nouvelles d’Akim depuis qu’ils se sont disputés. Ludo ne sait rien de plus. Il en parle à Margot, qui comprend Akim. Ludo défend Noémie, et Margot défend Akim. Margot dit à Ludo qu’elle dort chez elle ce soir, elle a un gros dossier à finir pour Johanna.







Publicité





Ronan est encore interrogé, il ne veut toujours pas avouer. Yann n’en peut plus, il craque et Elise tente de le calmer. Yann a peur qu’il s’en sorte s’il n’avoue pas. Elise pense avoir encore une carte à jouer…



Publicité





Nathalie interroge Tom, qui est rentré tard la veille. Il dit qu’il était avec des potes et l’interroge sur le carton rempli de polos. Il refuse de dire d’où ça vient et l’envoie balader. Nathalie appelle Emma pour l’alerter, elle est inquiète. Mais Emma lui dit de gérer seule, elle démissionne.

Claudine vient voir Alix, elle a un cadeau pour son anniversaire. Elle offre un livre d’art à Alix et lui demande ce que Virgile lui a offert. Elle lui dit qu’il a oublié, Alix est vexée. Mais Claudine lui rappelle qu’ils ne sont pas vraiment en couple, il n’y a donc pas d’obligation.

Noémie n’a toujours pas de nouvelle d’Akim et elle lui en veut toujours. Ludo pense que ça va s’arranger. Noémie reçoit un appel du commissariat, elle est convoquée. Elise a organisé une confrontation avec Ronan. Yann et Elise les laissent seuls… Ils règlent leurs comptes et Ronan avoue avoir foutu le feu ! Yann et Elise ont leurs aveux, ils sont satisfaits.

Virgile fait la morale à Tom, il lui dit d’arrêter ses trafics. Virgile sort faire une course, Nathalie vient lui parler. Elle dit être une mauvaise mère, elle se confie. Virgile lui parle d’une cure pour soigner son addiction. Il l’encourage à y réfléchir et lui dit qu’il est là pour l’aider.

Alix rejoint Virgile avec le livre de Claudine. Elle lui dit que c’est un cadeau d’anniversaire, Virgile réalise qu’il a zappé et s’en veut.

Margot appelle Akim, qui ne sait plus où il en est. Akim lui propose d’aller boire un verre, Margot lui explique qu’elle avait prévu de bosser mais lui propose de passer.

Nathalie parle à Tom. Elle va faire une cure de désintox, elle va se battre pour se soigner. Mais elle a une condition : il arrête ses conneries et se tient à distance de ses mauvaises fréquentations. Tom accepte.

Akim rejoint Margot chez elle, il se confie sur Noémie. Il se demande s’il n’a pas fait une erreur en se mettant avec elle, ils sont trop différents. Ils passent la soirée à discuter avec des verres de vin. Et au moment où Akim doit partir, il embrasse Margot… Ils craquent…

Virgile organise une petite soirée à Alix, avec une playlist de leurs chansons. Il lui dit qu’elle compte pour lui.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : une demande en mariage (VIDÉO épisode du 14 août)

VIDÉO Un si grand soleil du 11 août extrait, Virgile a oublié Alix

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.