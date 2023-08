Un si grand soleil du 18 août : Dimitri pris à son propre piège (résumé et vidéo épisode 1220 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 18 août, spoiler résumé de l’épisode 1220 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode inédit de votre série quotidienn « Un si grand soleil » ? Si vous êtes pressé d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 18 août 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Au commissariat, Akim repense à Margot… Thierry l’interrompt, Akim lui dit qu’il tombe bien et lui parle de la drogue de synthèse. C’est très dangereux. Thierry lui refile l’enquête, il doit faire le tour des chantiers pour l’affaire de l’incendie. Becker fait le point avec Yann et Elise. Elise pense que Ronan n’a pas le profil, il n’a surement pas tué l’ouvrier. Yann se demande si le vigile n’en sait pas plus que ce qu’il dit… Il a été engagé par Milo Pelletier, Becker ordonne de le réinterroger.







Ludo annonce à Noémie qu’il va s’installer avec Margot. Pendant ce temps là, Léonore parle à Dimitri de son offre sur la maison alors qu’il n’a pas les moyens. Dimitri a menti à Sabine sur ses économies, et il a volontairement fait une proposition trop basse pour être acceptée. Léonore hallucine. Mais Sabine reçoit un appel de l’agence, leur offre est acceptée ! Sabine est ravie.



Claudine est avec Laumière. Il ne comprend pas pourquoi le chantier n’a toujours pas repris, Claudine n’en sait pas plus. Pelletier l’appelle, il est convoqué au commissariat. Elle le rejoint. Yann les reçoit, il interroge Pelletier sur le vigile et lui demande s’il ne ferait pas du trafic… Pelletier s’emporte.

Au tennis, Sabine vient annoncer à Dimitri que leur offre est acceptée ! Elle saute de joie, Dimitri peine à se réjouir. Léonore cherche la petite bête, Dimitri lui fait signe de se taire… Plus tard, Léonore lui reproche de s’enfoncer. Dimitri n’a pas l’argent, il compte faire un crédit. Léonore le met en garde sur le surendettement.

Akim appelle Margot, il tombe sur son répondeur. Il lui laisse un message et lui demande de le rappeler. Il se rend ensuite chez Noémie pour récupérer ses. affaires. Elle veut savoir si il s’est passé quelque chose, Akim répond juste qu’il vit mal la situation. Il lui dit qu’il est désolée et s’en va, Noémie pleure.

Elise interroge le vigile sur le meurtre. Il dit ne jamais l’avoir vu. Il dit s’être endormi ce soir et avoir été réveillé par l’incendie.

Johanna raccroche avec Sabine et la félicite pour son achat immobilier. Claudine surprend la conversation, Johanna la tacle sur le fait que sa fille ne lui dit rien… Elle l’informe ensuite que sa fille achète une maison avec Dimitri. Claudine appelle Sabine, elle ne comprend pas qu’elle ne lui ait rien dit. Elle propose de l’aider financièrement, Sabine refuse et raccroche. Pendant ce temps là, Sabine se confie à Eve. Il est mal. Eve lui conseille de parler à Sabine. Dimitri dit à Eve qu’il veut réactiver l’agence ! Elle rigole et lui rappelle où ça les a menés. Elle lui dit de se démerder seul.

Sabine appelle Clément, qui dit être content pour lui. Janet remarque que quelque chose le dérange. Il s’inquiète vis à vis de Dimitri…

Elise et Yann font le point, ils ne sentent pas le vigile. Thierry leur annonce qu’il a fait tous les chantiers où a travaillé la victime, et il était sur trois chantiers avec le vigile !

