Un si grand soleil spoiler : Achille surprend Tom (VIDÉO épisode du 29 août)

Un si grand soleil spoiler – Tom fait n’importe quoi dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Malgré le soutien de Virgile, il a replongé du mauvais côté et il va aller beaucoup trop loin en revendant une drogue très dangereuse.

Et dans quelques jours, Achille va surprendre Tom entrain de dealer !











Achille passe devant le parc et reconnait le vélo de Tom… Il l’appelle mais il ne décroche pas. Dans le parc, Achille surprend Tom qui revend de la drogue à une adolescente. Achille décide de confronter Tom, il a compris que c’est lui qui envoie les messages au lycée et qu’il revend de la buddha blue. Achille lui parle des risques et de la dangerosité de cette drogue, mais Tom se braque et lui dit qu’il n’a qu’à le dénoncer à sa mère !

Achille le prend mal et s’en va… Va-t-il dénoncer Tom ?

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1227 du 29 août 2023 : Achille démasque Tom



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.