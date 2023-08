Un si grand soleil spoiler : Tom pris au piège (VIDÉO épisode du 4 septembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Tom va se retrouver dans de sales draps et s’enfoncer encore un peu plus la semaine prochaine dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, l’homme à la tête du trafic de drogue va venir le menacer !

Stan lui dit à Tom vit et c’est donc sur le port, près du bateau de Virgile, qu’il retrouve Tom pour lui mettre la pression.











Publicité





Il utilise le fait que Tom a besoin d’argent et la conversation part sur Virgile et ses locations de voiliers. Tom ne comprend pas pourquoi mais l’homme lui dit qu’ils vont avoir besoin de l’un des bateaux !

Tom va-t-il trahir Virgile ou décider de lui dire la vérité ?

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : la confidence choc de Julie sur Alex (VIDÉO épisode du 1er septembre)

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1231 du 4 septembre 2023 : Tom s’enfonce



Publicité





Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.v