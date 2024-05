Ici tout commence spoiler : surprise, un nouveau chef au Double A ! (vidéo épisode du 17 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Il y a encore du changement dans l’air dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, après la nomination de Cardone en tant que directrice, voilà que la tête du Double A va changer et on peut vous dire que c’est surprenant !











Et pour cause, dans quelques jours, la cheffe Cardone décide de nommer Livio chef du Double A ! A la coloc, Bérénice et Carla n’en reviennent pas ! Livio a menti et n’est pas diplomé, il a eu la chance de rester dans le master et voilà maintenant qu’Anabelle lui déroule le tapis rouge !

Décidément, Anabelle Cardone a une façon bien à elle de diriger l’institut Auguste Armand…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 928 du 17 mai 2024, Livio chef du Double A

