C dans l’air du 15 mai 2024 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 15 mai 2024, invités et sommaire – Ce mercredi soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 15 mai 2024 : le sommaire

⬛ Attaque du fourgon : le choc et la traque

Hier matin, une attaque d’une violence inouïe a secoué la justice et particulièrement l’administration pénitentiaire en France. Pour la première fois en plus de trente ans, deux agents ont été tragiquement abattus par un commando lors de l’évasion d’un détenu, Mohamed Amra, à la sortie d’un péage à Incarville, dans l’Eure. Trois autres agents ont également été gravement blessés lors de cette attaque brutale.



Cette tragédie a engendré un choc profond, conduisant les syndicats de l’administration pénitentiaire à déclarer une journée de mobilisation intitulée « prisons mortes », largement suivie dans tout le pays. Les syndicats réclament davantage de moyens et menacent de reconduire le mouvement. Ils ont été reçus par le ministre de la Justice pour discuter de la situation, tandis que la chasse à l’homme se poursuit pour retrouver le fugitif et ses complices.

La traque mobilise des centaines de policiers et de gendarmes, qui se concentrent particulièrement sur le profil du détenu évadé, Mohamed Amra, âgé de 30 ans. Amra est connu comme un narcotrafiquant, bien qu’il n’ait jamais été condamné pour de grosses affaires. Il était récemment mis en examen pour tentative de meurtre près de Rouen et pour un homicide à Marseille. L’Office Central de Lutte contre la Criminalité Organisée (OCLCO) le soupçonne également d’avoir commandité une tentative d’assassinat en Espagne à l’été 2023, liée au trafic de stupéfiants.

L’attaque rappelle les méthodes violentes des cartels mexicains contre les forces de l’ordre. Elle survient alors que la commission d’enquête sénatoriale sur le narcotrafic vient de rendre un rapport alarmant sur l’ampleur de ce fléau en France, après six mois d’enquête. Les sénateurs soulignent les lacunes des politiques publiques actuelles de lutte contre le trafic de drogues et appellent à des mesures drastiques pour mettre fin à l’impunité des criminels de haut niveau, craignant une transformation de la France en narco-État.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 15 mai 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.