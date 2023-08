Rugby : suivre France / Australie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby – Summer Nations Series suivre France / Australie en direct, live et streaming. A moins de 2 semaines du coup d’envoi de la Coupe du Monde de rugby, place au quatrième et dernier match de préparation du XV de France ce dimanche après-midi au Stade de France, à Saint-Denis.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 17h35 ce dimanche 27 août 2023. Coup d’envoi à 17h45.







C’est déjà l’heure du dernier match de préparation pour le XV de France : vivez France – Australie ! Après une défaite et deux victoires lors des précédents matchs de préparatioon, c’est la dernière droite pour les Bleus avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde.

La rencontre est commentée par le duo composé de Benjamin KAYSER, ancien international français de rugby à XV, et de François TRILLO, journaliste et ancien joueur français de rugby à XV.

En bord de terrain, ils seront accompagnés de Christian CALIFANO, ancien international français et consultant depuis 2011 sur TF1.

France / Australie, composition des équipes

Le XV de départ de la France : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Villière ; 10. Jalibert, 9. Dupont (cap) ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Flament ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. S. Taofifenua, 18. Aldegheri, 19. Woki, 20. Taofifenua, 21. Boudehent, 22. Couilloud, 23. Jaminet



Le XV de départ de l’Australie : Kellaway – Nawaqanitawase, Petaia, Foketi, Vunivalu – (o) Gordon, (m) McDermott – McReight, Valetini, Hooper – Skelton (cap.), Ri. Arnold – Tupou, Porecki, Bell

France / Australie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 17h35. Streaming et live sur myTF1.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site de la Fédération Française de Rugby.

France / Australie, un match de rugby évènement à suivreà 17h45 sur TF1.