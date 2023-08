66 minutes du 27 août : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

Publicité





66 minutes du 27 août 2023, sommaire et reportages – Aujourd'hui et chaque dimanche soir, Xavier de Moulins vous donne rendez-vous dès 17h45 sur M6 pour deux numéros de « 66 minutes grand format ».





A suivre dès 17h45 sur la chaîne







66 minutes Grand Format du 27 août : sommaire et extraits vidéos

A 17h45 : « L’hypermarché, centre du monde »

Le Grand Format de 66 Minutes vous emmène à Tarnos, aux portes du Pays Basque. Dans cet hyper, entre les fournitures scolaires, la chasse aux petits prix et le retour des fêtes de Bayonne, cette fin de l’été a été très animée.



Et à 18h45 : sujet non communiqué par la chaîne

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.