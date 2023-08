US Open : suivre Daniel / Monfils en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Tennis US Open – le match Daniel / Monfils en direct, live et streaming, c’est cette nuit sur Eurosport ! Le 2ème jour du tournoi de tennis de l’US Open se poursuit ce mardi et le français Gaël Monfils affronte le japonais Taro Daniel au premier tour.





Un match à suivre aujourd’hui, à partir de minuit, en exclusivité sur Eurosport.







Gaël Monfils a fait de très belles performances sur la tournée nord-américaine avant d’arriver à cet US Open. Le français est donc en confiance avant d’affronter Taro Daniel, 95ème joueur mondial. Atteindra-t-il le second tour sans encombre ?

Côté statistiques, les deux joueurs se sont déjà affrontés cette année à Roland Garros. Gaël, alors en plein retour de blessure, avait remporté la victoire au terme d’un long combat.

US Open Daniel / Monfils en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport (sur abonnement) à partir de minuit.



Sur le site de l’US Open, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Daniel / Monfils, premier tour du tournoi de tennis de l’US Open, un match à suivre aujourd’hui sur Eurosport.