Retour de Plus belle la vie : Marwan Berreni remplacé par un autre acteur ?

Retour de Plus belle la vie sur TF1, infos acteurs personnages – C’est à la mi-octobre que le tournage de la série « Plus belle la vie » va reprendre, pour une diffusion sur TF1 au début de l’année prochaine. Un retour très attendu par les fans alors que la série avait été arrêtée par France Télévision l’an dernier.





Mais problème, Marwan Berreni, alias Abdel Fedala dans la série quotidienne, a disparu depuis bientôt un mois. L’acteur est recherché par la police alors qu’il devait être au coeur de l’intrigue à la reprise de « Plus belle la vie » !







Selon les infos publiées par Public, la production aurait décidé de l’évincer de la série le temps que la lumière soit faite sur cette affaire.

Rappelons que Marwan Berreni est porté disparu depuis début août et un terrible accident survenu avec son véhicule. Son véhicule a renversé une femme et son chien sur un passage piéton à la sortie d’une boite de nuit. Depuis, l’acteur n’a plus donné signe de vie et sa famille a avis de disparition inquiétante !



Mais la production de « Plus belle la vie » pourrait-elle choisir de remplacer Marwan par un nouvel acteur pour incarner Abdel Fedala et ainsi tourner comme prévu la première intrigue centrée sur son personnage, Barbara et leur fils Yaël ? La réponse est non ! Toujours selon Public, la production de PBLV aurait écarté l’idée d’un changement d’acteur, comme ça a pourtant été le cas précédemment pour plusieurs personnages comme Patrick Nebout ou Coralie Blain.

Résultat, c’est le scénario qui va être réécrit et un retour de Marwan Berreni n’est pas impossible s’il réapparrait et qu’il est blanchi.

Disparition de Marwan Berreni, une information judiciaire ouverte

Pour rappel, l’acteur est suspecté d’avoir renversé une femme au volant de son 4×4 avant de prendre la fuite le 3 août dernier. Et selon France 3 Bourgogne, une information judiciaire a été ouverte ! Le procureur de la république de Mâcon, Éric Jallet, a confirmé l’information hier, expliquant qu’un juge d’instruction est saisi depuis le 11 août. L’enquête est menée par le tribunal de la ville.

La famille de Marwan Berreni a quant à elle lancé un avis de disparition inquiétante il y a plus de deux semaines. Plus personne n’a eu de ses nouvelles depuis le 3 août !

Quant à la victime, Sandra, 38 ans, elle s’en est sortie avec 8 côtes cassées et de multiples fractures. Elle s’est exprimée et a appelé Marwan Berreni à venir témoigner (voir notre article).