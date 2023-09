« 13h15 le samedi » du 2 septembre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





« 13h15 le samedi » du 2 septembre 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans ce numéro intitulé « L’anniversaire du chef ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le samedi » du 2 septembre 2023 : le programme

Qui est Michel Guérard, virtuose de la gastronomie ? Retour sur la carrière d’un grand chef, à cheval sur deux siècles, qui a considérablement marqué la cuisine française. Pour ce numéro de « 13h15 le samedi », direction la Nouvelle-Aquitaine, à la rencontre d’un virtuose de la gastronomie dans l’Hexagone.

Michel Guérard est considéré comme une légende de la cuisine française. Il est membre d’une génération qui a fait sortir les cuisiniers du fin fond de leurs fourneaux, où ils étaient cantonnés et invisibles. Ses copains s’appelaient Paul Bocuse et les frères Troisgros. Ensemble, ils ont fait rayonner la gastronomie française dans le monde entier.

🔵 Un des fondateurs de la « nouvelle cuisine »

Son coup de génie a été d’imaginer, au pays du beurre et du foie gras, une « cuisine santé ». Au milieu des années 1970, son livre phénomène La Grande Cuisine minceur l’a propulsé à la une du Time Magazine aux Etats-Unis et s’est vendu à 1,5 million d’exemplaires.

A Eugénie-les Bains, dans les Landes, entouré de ses équipes, Michel Guérard a fêté ses 90 ans. « 13h15 le samedi » était de la fête, pour célébrer un monsieur aussi élégant que facétieux.

Un portrait signé Perrine Bonnet, Felix Albert, David Geoffrion et Elise Leygnier.



Publicité





Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.