Ici tout commence spoilers : Teyssier dans le tourmente, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 4 au 8 septembre 2023)

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 4 au 8 septembre 2023 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes déjà curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par Teyssier et son secret sur sa perte du goût et de l’odorat.







C’est la rentrée à l’institut et les cours démarrent. Mais Teyssier est en galère pour assurer ses cours… Le sort s’acharne car le chef Landiras est absent et Teyssier doit le remplacer ! Il décide de faire appel à Anaïs pour l’aider, de peur d’être viré si son secret se sait. Mais ça va encore faire parler tout l’institut…

Entre Ambre et Malik, rien ne va plus ! Et Jasmine démarre une nouvelle histoire avec Thibault. Mais elle a bien du mal à gérer entre la rentrée et Naël !

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 4 au 8 septembre 2023

Lundi 4 septembre (épisode 744) : Pour son cours inaugural, Teyssier fait face à un public inattendu. Entre Naël et la rentrée, Jasmine ne sait plus où donner de la tête. Ethan tape dans l’œil d’une nouvelle étudiante.

Mardi 5 septembre (épisode 745) : Teyssier a un plan bien rôdé pour protéger son secret. David et Deva jouent les nounous d’enfer. Panique en salle : Bérénice est confrontée à sa plus grande peur !

Mercredi 6 septembre (épisode 746) : Au Double A, un élève sabote le service d’Anaïs. Jasmine et Thibault font une proposition inattendue à Deva et David. Blasée par la vie de bureau, Laetitia prend une décision radicale.

Jeudi 7 septembre (épisode 747) : A l’institut, la rumeur court qu’Anaïs et Teyssier sont un peu trop proches. Ambre découvre le vrai visage de Malik. De son côté, Laetitia fait un coup de poker.

Vendredi 8 septembre (épisode 748) : A L’institut, Teyssier sanctionne les responsables de la rumeur. De son côté, Souleymane tombe sur une story inquiétante. Solal pousse Ambre à dire la vérité à Malik.



VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 4 au 8 septembre 2023

vidéo à venir

