Bruno Guillon déjà de retour sur Fun Radio : « J’ai été bouleversé, ma famille aussi » (VIDÉO)

Bruno Guillon est déjà de retour à l’antenne de Fun Radio ce jeudi matin, au lendemain de la terrible agression dont il a été victime avec sa famille. Après avoir été séquestré avec sa femme et leur fils âgé de 14 ans, Bruno a remercié tout le monde pour le soutien et les nombreux messages qu’il a reçu.





« J’ai été victime d’une agression. (…) J’ai été bouleversé, ma famille aussi mais on est en vie est c’est l’essentiel« . a expliqué l’animateur en prenant l’antenne ce matin sur Fun Radio.







« J’ai retenu deux choses: la première c’est que que l’on est riche que de ses amis. Merci pour tous les messages que vous m’avez fait parvenir. Je crois que l’amour des gens c’est ce qu’il a de plus important » a expliqué Bruno avant de plaisanter : « Et la deuxième leçon que je retiens c’est (…) qu’il faut garder un slip quand on dort parce qu’on sait jamais comment on va être réveillé »

Rappelons que dans la nuit de mardi à mercredi l’animateur a été séquestré avec sa famille à son domicile situé dans les Yvelines, selon les informations de Valeurs Actuelles.

Les cambrioleurs seraient entrés par effractions en brisant une fenêtre. Ils auraient ensuite menacé Bruno Guillon et sa famille avec une arme de poing et d’un marteau. La femme de Bruno Guillon aurait été ligotée et bâillonnée et les ravisseurs seraient repartis avec des montres, des bijoux et des sacs de luxe.