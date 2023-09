Bruno Guillon : l’animateur de France 2 et Fun Radio séquestré avec sa famille !

Publicité





Si vous êtes fidèle auditeur de la matinale de Fun Radio, vous avez du remarquer l’absence de Bruno Guillon ce mercredi matin. Et pour cause, l’animateur a été séquestré avec sa famille cette nuit à son domicile situé dans les Yvelines, selon les informations de Valeurs Actuelles.





Bruno Guillon aurait appelé la police cette nuit vers 3h du matin après avoir été séquestré avec sa femme et leur fils âgé de 14 ans.







Les cambrioleurs seraient entrés par effractions en brisant une fenêtre. Ils auraient ensuite menacé Bruno Guillon et sa famille avec une arme de poing et d’un marteau. La femme de Bruno Guillon aurait été ligotée et bâillonnée et les ravisseurs seraient repartis avec des montres, des bijoux et des sacs de luxe.

L’animateur et sa famille sont évidemment encore sous le choc ce matin.



