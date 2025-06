« Tout le monde a son mot à dire » : Bruno Guillon succède à Olivier Minne

Publicité





C’est un changement de taille pour les fidèles du jeu quotidien de France 2 « Tout le monde a son mot à dire ». Lundi, Alexandra Redde-Amiel, directrice du jeu et du divertissement chez France Télévisions, a officialisé sur le réseau social X l’arrivée de Bruno Guillon à la présentation du jeu, en remplacement d’Olivier Minne.











« Nous sommes très heureux de vous annoncer l’arrivée à la rentrée de Bruno GUILLON aux côtés de Sidonie Bonnec aux commandes de Tout le monde a son mot à dire. Merci à Olivier Minne pour ses 8 formidables années à l’animation du jeu », a-t-elle écrit.

Lancé en 2017, Tout le monde a son mot à dire a su s’imposer comme un rendez-vous incontournable du pré-access sur France 2. Aux côtés de Sidonie Bonnec, Olivier Minne a incarné avec complicité et humour ce jeu autour des mots et de la langue française, mêlant culture générale et bonne humeur.

Bruno Guillon, animateur bien connu des téléspectateurs et déjà aux commandes de « Chacun son tour », relèvera donc un nouveau défi à la rentrée. Habitué des plateaux de divertissement, il formera avec Sidonie Bonnec un nouveau duo prometteur.

Ce passage de relais est justifié par le départ d’Olivier Minne, qui quittera France Télévision pour M6 à la rentrée.



