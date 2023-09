Ici tout commence du 27 septembre : Lionel provoque Kelly (résumé + vidéo épisode 761 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 27 septembre, résumé et vidéo extrait épisode 761 – Entre Lionel et Kelly, rien ne va plus dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Ces deux là ne se supportent plus et ce soir, Lionel provoque Kelly…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 27 septembre 2023 – résumé de l’épisode 761

Kelly est avec Ambre, elles vont au potager pour préparer leur recette pour la Coupe de France de cuisine. Mais mauvaise surprise, Lionel et Souleymane sont déjà sur place et Lionel a choisi tout comme Kelly de cuisiner du chou romanesco ! Lionel va trop loin dans la provocation. Il balance à Kelly qu’elle va se planter parce qu’elle n’a pas le niveau pour la Coup de France…

Pendant ce temps là, Claire est de retour à l’institut. Elle retrouve Olivia le coeur lourd… Elle n’a pas de bonnes nouvelles concernant Louis, qui reste en détention provisoire.

Au pied du mur, Kelly doit revoir la composition de sa brigade. Et le projet de master de Salomé prend un nouveau tournant. Pendant le cours de Clotilde, Pénélope reçoit une punition salée…

Ici tout commence du 27 septembre 2023 – vidéo premières minutes



Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.