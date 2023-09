C à vous du 18 septembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 18 septembre 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir et pour bien débuter la semaine, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 18 septembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Crise migratoire à Lampedusa, rentrée politique du Rassemblement National… : Sébastien Chenu, député RN du Nord, vice-président de l’Assemblée nationale, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Suicide de Nicolas à Poissy : les parents “outrés” par la réponse du rectorat

On en parle avec Nathan smadja, ancienne victime de harcèlement scolaire, fondateur de l’association Résiste



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Sophia Aram pour son spectacle “Le monde d’après”, à partir du 20 septembre au Studio des Champs-Elysées

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Indra Carrillo, chef propriétaire du restaurant gastronomique “La Condesa” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Marie Portolano et Thomas Sotto pour l’émission “Télématin”, du lundi au vendredi à 6h30 sur France 2 ; et Dominique Besnehard pour son livre “Le dictionnaire de ma vie”, paru aux @EditionsKero (Calmann-Lévy)

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 18 septembre 2023 à 19h sur France 5.