C dans l'air du 15 septembre 2023, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5







C dans l’air du 15 septembre 2023 : le sommaire

⚫ Dr. Faiza Bossy, médecin généraliste, sera ce soir l’invitée d’Axel de Tarlé dans #cdanslair.

Les professionnels de santé sont en alerte après « dix cas cliniquement évocateurs de botulisme alimentaire » en France, en lien avec la consommation de conserves artisanales de sardines dans un restaurant bordelais

« Potentiellement 25 personnes auraient consommé ces bocaux », indique Thierry Touzet directeur adjoint de la direction départementale de protection des populations (DDPP) de la Gironde. Ces conserves artisanales de sardines, fabriquées par l’établissement bordelais le Tchin Tchin Wine bar, sont pointées du doigt après un total de douze cas évocateurs de botulisme alimentaire dont un vient de conduire au décès d’une patiente de 32 ans en Île-de-France. A ce stade, dix cas sont recensés en France et deux à l’étranger – en Espagne et en Allemagne – mais qui relèvent du foyer d’intoxication bordelais.

Le ministère de la Santé a émis une alerte urgente à l’adresse de professionnels de santé, ce mardi, pour les informer de « dix cas cliniquement évocateurs de botulisme alimentaire » et avertissant que « la survenue d’autres cas, dans les prochains jours, en lien avec cet établissement n’est pas exclue ».

Les cas de botulisme sont très rares, avec 15 à 20 cas par an en France, mais selon la quantité de toxines ingérée et l’état de santé des malades, les pronostics vitaux peuvent être engagés. L’administration d’un antidote, le plus tôt possible après l’apparition des symptômes « peut permettre de raccourcir le temps d’hospitalisation », précise le ministère de la Santé dans sa communication aux soignants.

En France, la réserve d’antitoxiniques est sous le contrôle de l’Armée car un risque terroriste lui est associé. Un stock a été prépositionné à Bordeaux, après cette intoxication collective.

Le Dr. Faiza Bossy reviendra sur cette d’affaire et cette course contre la montre pour retrouver d’autres cas potentiels…

⬛ Lampedusa : l’Allemagne dit non aux migrants…et la France ?

L’île italienne de Lampedusa, située à moins de 150 km des côtes tunisiennes, est confrontée à un afflux massif de migrants. Pus de 11 000 personnes en provenance d’Afrique du Nord y ont débarqué depuis lundi selon le ministère de l’Intérieur italien. Un afflux soudain qui met les pouvoirs locaux et les ONG en grande difficulté. Le centre d’accueil de l’île, construit pour héberger moins de 400 personnes, est débordé par l’affluence, équivalente à la population locale. Le gouvernement italien a commencé à évacuer des personnes vers la Sicile où 4000 d’entre elles sont déjà arrivées mais la situation demeure critique sur place et la crise prend une dimension européenne.

Une porte-parole de la Commission européenne a assuré jeudi que Bruxelles était « en contact étroit » avec Rome sur la situation, précisant que l’Italie avait déjà reçu 14 millions d’euros de fonds européens afin d’améliorer les conditions d’accueil des migrants qui débarquent sur l’île. Mais l’Italie reproche à ses partenaires européens de ne pas se mobiliser suffisamment pour l’aider à gérer ces flux. En dépit des accords européens, l’Allemagne a fait savoir cette semaine qu’elle n’acceptait plus de migrants en provenance d’Italie en raison d’une « forte pression migratoire » et du refus de Rome d’appliquer ces mêmes accords. De son côté, la France a annoncé l’envoi de renforts pour lutter contre l’immigration clandestine à la frontière avec l’Italie et a convoqué une réunion, ce vendredi, au ministère de l’Intérieur avec les services concernés. En marge de son déplacement à Semur-en-Auxois, Emmanuel Macron a défendu ce vendredi « un devoir de solidarité européenne ». « Nous agirons avec rigueur et humanité », a promis le président de la République. « Des décisions seront prises avec l’Italie », a-t-il également annoncé alors que depuis quarante-huit heures, dans l’hexagone le débat sur l’immigration est relancé.

« Nous ne pouvons pas laisser l’Europe se détricoter sur la question migratoire » a réagi Raphaël Glucksmann ce matin. Le député européen Place publique a dit espérer que la France portera au Conseil européen une solution européenne, ce qu’elle n’a pas fait jusqu’à présent. Car « sans mécanisme de solidarité, il ne faut pas s’étonner que l’extrême droite gagne en Italie » a-t-il ajouté. De son côté Marion Maréchal, tête de liste aux élections européennes du parti Reconquête, un soutien de la formation d’extrême droite Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni, s’est rendue depuis jeudi soir sur l’île afin d’adresser « un message de soutien à l’Italie abandonnée par l’Union européenne face à la submersion migratoire ». Le président du Rassemblement national Jordan Bardella, également tête de liste aux élections européennes, a pour sa part demandé à Emmanuel Macron de prendre l’engagement de ne pas accueillir « un seul migrant ». A droite, le patron des Républicains Éric Ciotti s’est lui inquiété que les migrants à Lampedusa soient « demain aux portes de la France » et a appelé à l’organisation d’un référendum sur l’immigration « d’ici à la fin de l’année ».

Depuis plusieurs mois, droite et extrême droite réclament l’organisation d’un référendum sur les questions migratoires en France. Dans sa lettre adressée le 7 septembre aux chefs des partis politiques, le chef de l’Etat a promis de se prononcer rapidement sur ce point alors qu’un nouveau projet de loi sur l’immigration doit être examiné à l’Assemblée cet hiver. Plusieurs ténors de droite ont déjà affirmé ces derniers jours leur opposition au volet régularisation du texte tandis qu’au sein de la majorité présidentielle ce dernier suscite des remous. Des députés et sénateurs Renaissance, Modem, Liot, et de la Nupes (EELV, PCF, PS) ont publié lundi une tribune pour défendre un texte « humaniste ». Ils demandent notamment la régularisation de travailleurs sans-papiers dans les « secteurs en tension ».

Pourquoi cet afflux de migrants à Lampedusa ? Quelle est la situation sur l’île italienne ? Comment les autorités italiennes et européennes réagissent-elles ? Que contient le futur projet de loi immigration en France ? Enfin quelle est la situation en Libye ?



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce vendredi 15 septembre 2023 à 17h40 sur France 5.