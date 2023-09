C à vous du 15 septembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 15 septembre 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et pour finir la semaine, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 15 septembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Emmanuel Macron, président mal-aimé des Français ? Ala Duhamel, qui publie “Le Prince balafré: Emmanuel Macron et les Gaulois (très) réfractaires” aux Editions de L’Observatoire est l’invité de C à vous

🔵 📌 Russie : qui est Alina, l’influente et mystérieuse compagne de Vladimir Poutine ? On en parle avec Céline Nony, qui publie le livre “Alina, l’amour secret de Poutine” aux Editions Arthaud



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Chilly Gonzales pour son nouvel album “French Kiss”, disponible aujourd’hui

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : David Senda Waguena, chef du Bistro Saint Clair, Cèdre Hospitality, à Étretat

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Fabrice Luchini pour le film “La petite”, réalisé par Guillaume Nicloux, en salle le 20 septembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 15 septembre 2023 à 19h sur France 5.