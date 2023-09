Coupe du Monde de rugby : suivre Ecosse / Roumanie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Ecosse / Roumanie en direct, live et streaming. Suite de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce samedi 30 septembre 2023. L’Ecosse affronte la Roumanie au stade de Toulouse.





Une rencontre à suivre en direct sur M6 à partir de 20h50. Coup d’envoi à 21h.







Dans le groupe B, l’Ecosse et la Roumanie s’affrontent. Dans ce groupe compliqué, l’Ecosse est 3ème avec 5 points tandis que la Roumanie est dernière sans le moindre point.

Ecosse / Roumanie, composition des équipes

Le XV de départ de l’Ecosse : 15. Smith, 14. Graham, 13. Harris, 12. Redpath, 11. Steyn, 10. Healy, 9. Price, 7. Watson, 8. M. Fagerson, 6. Crosbie, 5. Gilchrist (cap), 4. Skinner, 3. Sebastian, 2. Ashman, 1. Bhatti.

Remplaçants : 16. Matthews, 17. Sutherland, 18. Nel, 19. Cummings, 20. Darge, 21. Horne, 22. Kinghorn, 23. Jones.



Le XV de départ de la Roumanie : composition à venir

Ecosse / Roumanie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 20h50. Streaming et live sur 6play.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Ecosse / Roumanie, un match de rugby évènement à suivre à 21h sur M6.