Coupe du Monde de rugby : suivre Italie / Uruguay en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Italie / Uruguay en direct, live et streaming. Reprise de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce mercredi 20 septembre 2023. L’Italie affronte l’Uruguay à l’Allianz Riviera, à Nice.





Une rencontre à suivre en direct sur M6 à partir de 17h35 ce mercredi 20 septembre 2023. Coup d’envoi à 17h45.







Dans le groupe A, l’Italie affronte l’Uruguay. Les italiens doivent absolument gagner pour continuer d’espérer une qualification en quarts de finale de cette Coupe du Monde.

Italie / Uruguay, composition des équipes

Le XV de départ de l’Italie : 1. D. FISCHETTI 2. G. NICOTERA 3. M. RICCIONI 4. N. CANNONE 5. F. RUZZA 6. S. NEGRI 7. M. LAMARO 8. L. CANNONE 9. A. GARBISI 10. T. ALLAN 11. M. IOANE 12. P. GARBISI 13. I. BREX 14. L. PANI 15. A. CAPUOZZO

16. L. BIGI 17. F. ZANI 18. P. CECCARELLI 19. D. LAMB 20. M. ZULIANI 21. G. PETTINELLI 22. A. FUSCO 23. P. ODOGWU



Le XV de départ de l’Uruguay : 1. M. SANGUINETTI 2. G. KESSLER 3. I. PÉCULO 4. F. ALIAGA 5. M. LEINDEKAR 6. M. ARDAO 7. S. CIVETTA 8. M. DIANA 9. S. ARATA 10. F. ETCHEVERRY 11. N. FREITAS 12. A. VILASECA 13. T. INCIARTE 14. G. MIERES 15. B. AMAYA

16. G. PUJADAS 17. F. GATTAS 18. D. ARBELO 19. I. DOTTI 20. C. DEUS 21. A. ORMAECHEA 22. F. BERCHESI 23. B. BASSO

Italie / Uruguay en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 17h35. Streaming et live sur 6play.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Italie / Uruguay, un match de rugby évènement à suivre à 17h45 sur M6.