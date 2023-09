Les Cinquante du 20 septembre : et les éliminés sont… (résumé + replay épisode 13)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé en avance de l’épisode 13 du mercredi 20 septembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 13 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. Le 4ème jeu reprend alors que Bastos a été le premier à être éliminé.





Nicolas démasque ensuite Scott, qui est éliminé à son tour. Thomas enchaine et reconnait Greg, éliminé lui aussi ! Nicolas élimine ensuite Kamel.







Thomas se trompe ensuite et Mathias reconnait Anaïs, qui est éliminée. Tressia fait l’erreur de bouger et est éliminée ! Thomas reconnait ensuite Simon, déjà éliminé ! Mathias démasque Edgar. Et Nicolas reconnait Julien, éliminé à son tour. Thomas élimine Zaven. Mathias élimine Julie et Nicolas reconnait Manon !

Le jeu est terminé. Sont donc éliminés : Bastos, Scott, Greg, Kamel, Anaïs, Tressia, Simon, Edgar, Julien, Zaven, Julie et Manon. Et comme les chausseurs n’ont pas trouvé la reine (Romain), Nicolas, Mathias et Thomas sont aussi éliminés.



Les joueurs victorieux vont donc devoir voter et décider qui sauver ! Place à la cérémonie. Les stratégies vont bon train et les oubliés tentent tout pour sauver Simon. Le Lion annonce que 11 candidats sur 15 seront sauvés.

C’est l’heure des résultats. Sont sauvés : Julien (avec 26 votes sur 26 !!), Anaïs (25/26), Kamel (25/26), Manon (24/26), Thomas (23/26), Tressia (22/26), Julie (21/26), Nicolas (21/26), Edgar (20/26), Simon (20/26), et… Bastos (14/26) !

Sont définitivement éliminés : Mathias (7/26), Zaven (9/26), Greg (12/26), et Scott.

Dans le prochain épisode, Bastos va s’expliquer avec Mélanie… Et ça s’annonce explosif !

VIDÉO Les Cinquante du 20 septembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 13 ce mercredi 20 septembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 21 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 14.