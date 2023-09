« Respire » : histoire et interprètes du téléfilm avec Calogero ce soir sur M6 (12 septembre 2023)

Publicité





« Respire » c’est le titre du téléfilm inédit proposé par M6 ce mardi 12 septembre 2023 dans le cadre d’une une soirée spéciale afin de sensibiliser et alerter sur le problème du harcèlement scolaire.

Pour débuter, le téléfilm « Respire » librement adapté du livre « Frôler les murs » écrit par la chanteuse Tessæ – raconte les années scolaires de la jeune Tessa qui doit faire face au harcèlement et à la moquerie dès son entrée au lycée. Elle va trouver sa force dans la passion qui l’anime : la musique !





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







« Respire » : l’histoire

Chanter. C’est depuis toujours la raison de vivre de Tessa, 16 ans. Alors, quand elle entre au lycée, elle met toutes les chances de son côté en choisissant l’option musique. Mais très vite, l’adolescente timide devient la cible de moqueries de la part de certains élèves, jaloux de son talent. Lâchée par sa meilleure amie, Tessa subit un harcèlement qui devient peu à peu quotidien et la pousse à bout. Il lui faudra tout le soutien de ses proches et notamment de Raphaël, son professeur de musique, pour retrouver le goût à la vie et réaliser son rêve : monter sur scène.

Interprètes et personnages

Avec : Charlie Loiselier (Tessa), CALOGERO (Raphaël), Léonie Simaga (Sofia), Charlie Bruneau (Karine), Rémi Pedevilla (Arnaud)



Et après le film

À l’issue du téléfilm, Ophélie Meunier accueillera en plateau des invités exceptionnels dont Tessae, jeune chanteuse de 22 ans, victime de harcèlement durant ses années lycée et dont l’autobiographie a inspiré la fiction. Gabriel Attal, nouveau ministre de l’Éducation Nationale qui a fait du harcèlement scolaire son cheval de bataille, livrera le détail de son programme de lutte contre ce fléau.

Extrait vidéo

"Tu veux bien nous chanter quelque chose ?" 🎤

Tessa reprend le titre "Avant toi" de @Vitaa et @Slimaneoff devant toute sa classe et son prof de musique !#Respire avec Charlie Loiselier et @calogerofficiel, mardi 12 septembre à 21.10 ! pic.twitter.com/UJfDRGxgKv — M6 (@M6) September 7, 2023