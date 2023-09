Demain nous appartient du 27 septembre : l’arme du crime retrouvée (résumé + vidéo épisode 1523 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 27 septembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1522 de DNA – Si Soizic s’est débarrassée de l’arme du crime hier dans votre série quotidienne « Demain nous appartient », elle a sous-estimé le travail de la police… Ce soir, Manon et Nordine trouvent le couteau qui a servi à tuer Vince !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 27 septembre 2023 – résumé de l’épisode 1522

Nordine et Manon enquêtent sur le meurtre de Vince. La perquisition à son domicile n’a rien donné, ils refont le parcours de la voiture de Soizic et cherchent à comprendre… Manon a de la suite dans les idées et finit par retrouver l’arme du crime, le couteau avec lequel Vince a été tué !

Pendant ce temps là, Victoire a mal dormi. Elle repensait à Georges et espère qu’il n’a pas changé d’avis pour le bébé… Lisa demande à Victoire si elle est d’accord pour qu’Aaron viennent vivre avec eux. Victoire est ravie, elle adore l’idée !

Et de son côté, Bart fait face à une panne handicapante.

VIDÉO Demain nous appartient du 27 septembre 2023 – premières minutes de l'épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.