Demain nous appartient du 7 septembre : François est-il mort ? (résumé + vidéo épisode 1509 en avance)

Demain nous appartient du 7 septembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1508 de DNA – Un deuxième effondrement a eu lieu au lycée ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour François et Charlie, c’est très compliqué ! François a perdu connaissance et ils sont bloqués sous les décombres…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 7septembre 2023 – résumé de l’épisode 1509

François et Charlie sont bloqués sous les décombres après le second effondrement du lycée. François est désormais inconscient, Charlie a très peur mais ne panique pas et fait tout pour les sortir de là. A l’extérieur, les secours s’activent et les proches des victimes sont très inquiets !

Bénédicte panique à l’idée qu’il soit arrivé quelque chose à Dorian et Chloé s’inquiète pour sa mère. Marianne est toujours introuvable !

De son côté, Soraya décide de se laisser aller aux plaisirs de l’amour. Et Bruno découvre un travail surprenant.

VIDÉO Demain nous appartient du 7 septembre 2023 – premières minutes de l’épisode



