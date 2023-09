« Haute couture » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (10 septembre)

Publicité





« Haute couture », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche soir sur France 2. Un film de Sylvie Ohayon avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, et Pascale Arbillot dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV







« Haute couture » : l’histoire

Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa dernière collection de Haute Couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien.

Séduite malgré elle par l’audace de la jeune fille et convaincue qu’elle a un don, Esther lui offre la chance d’intégrer les ateliers de la Maison Dior comme apprentie. L’occasion de transmettre à Jade un métier exercé depuis toujours pour la beauté du geste…



« Haute couture » : bande-annonce

Et comme souvent on termine avec les images et la bande-annonce officielle de votre film.

Pour en voir plus, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 2.