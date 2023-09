Ici tout commence du 12 septembre : Constance confronte Emmanuel (résumé + vidéo épisode 750 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 12 septembre, résumé et vidéo extrait épisode 749 – Constance est de retour à l’institut ce soir dans votre série « Ici tout commence ». En effet, elle rentre avec deux jours avance, alertée par sa soeur sur ce qui se passe à l’institut ! Les retrouvailles avec Emmanuel sont un peu tendues…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 12 septembre 2023 – résumé de l’épisode 750

Entre Emmanuel et Bérénice, on ne peut pas dire que la cohabitation soit chaleureuse. Bérénice interroge son beau-frère au sujet de son altercation avec Lisandro quand Constance débarque. Elle est de retour en avance, Bérénice l’a mise au courant de tout ce qui se passe à l’institut ! Constance confronte Emmanuel, qui demande à Bérénice de s’en aller…

Pendant ce temps là, Jasmine et Thibault roucoulent. Ils ont passé la nuit ensemble mais Thibault l’informe qu’elle ronfle !

Teyssier suspecte un adulte d’être responsable de la rumeur. Et alors que le master démarre, la disparition de Rose inquiète de plus en plus…

Ici tout commence du 12 septembre 2023 – vidéo premières minutes



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1