Ici tout commence spoiler : Ambre fait un sale coup… (vidéo épisode du 26 septembre)

Ici tout commence spoiler – Ambre va faire un sale coup à l’institut dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, elle va mentir à Malik pour protéger son secret, tout en le pénalisant injustement !… Et Kelly va avoir bien du mal à comprendre.











L’institut se prépare à accueillir les sélections de la Coupe de France de cuisine. Et alors que cette année les élèves ont le droit de concourir, Kelly et Ambre décident de former une brigade. Il leur faut un élève de 1ère année et Malik vient se proposer…

Il est très convainquant mais Ambre lui balance qu’ils ont déjà choisi leur commis, Carla ! Malik est déçu et s’en va. Kelly ne comprend pas et demande des explications à Ambre. Elle lui confie qu’elle a un secret à protéger…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 760 du 26 septembre 2023, Ambre fait un sale coup à Malik



