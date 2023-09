Ici tout commence spoiler : le départ de Teyssier avec... (vidéo épisode du 26 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Après avoir retrouvé ses sens, le chef Teyssier est sur le départ dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Emmanuel va quitter l’institut et partir en direction de Shanghaï !

Il doit partir pour reprendre intégralement la carte d’un restaurant Auguste Armand et il a choisi une élève de l’institut pour l’accompagner.











Cette élève, c’est Jasmine ! Emmanuel lui dit qu’il a confiance en elle, en tant que major de promo deux années de suite. Teyssier fait à Jasmine de beaux compliments et il souhaite qu’elle l’accompagne à Shanghaï.

Jasmine est ravie et flattée, elle accepte ! Quand le directeur de l’institut s’en va, la jeune femme saute de joie ! Teyssier et Jasmine vont donc s’éloigner quelques temps de l’institut.

