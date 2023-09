Ici tout commence spoiler : Constance perce le secret de... (vidéo épisode du 29 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Constance va finalement percer un lourd secret dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ! En effet, dans quelques jours, Constance comprend que Carla est enceinte !

Bérénice a sympathisé avec Carla, qu’elle invite à passer un moment à la maison des Teyssier…











Sauf que Constance est là et leur propose d’ouvrir du Champagne pour fêter l’arrivée de sa soeur à l’institut. Carla décline et Constance sent bien qu’elle est mal à l’aise… Elle sait reconnaitre les signes et demande à Carla si elle est enceinte !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 763 du 29 septembre 2023, Constance a compris



