C à vous du 26 septembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 26 septembre 2023, invités et sommaire – Ce mardi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 26 septembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Prix du carburant, RSA, immigration… Jordan Bardella, président du Rassemblement National et député européen, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Match PSG-OM : polémique après des chants homophobes dans les tribunes du stade. On en parle avec Daniel Riolo, journaliste éditorialiste RMC Sport



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Olivier Py, Jadon Webster et Mélanie Sierra pour le spectacle “West Side Story”, chorégraphié par Jerome Robbins, notamment au théâtre du Châtelet du 20 octobre au 31 décembre

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nicolas Breneliere, chef de cuisine du Paradis Latin à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Lorant Deutsch pour son livre “A toute berzingue”, paru aux éditions Michel Lafon; et Emilie Freche pour son livre “Les amants de Lutetia”, paru aux éditions Albin Michel

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 26 septembre 2023 à 19h sur France 5.