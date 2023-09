Ici tout commence spoiler : Jim reçoit une proposition surprenante (vidéo épisode du 2 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que parmi les élèves de première année de l’institut Auguste Armand, Carla n’a pas froid aux yeux dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ! En effet, si le courant ne semble pas passer entre Jim et Carla, dans quelques jours la jeune femme va lui faire une surprenante proposition…











Carla vient voir Jim. Elle lui explique qu’ils vont devoir cuisiner ensemble pendant au minimum un an et elle aimerait qu’ils règlent leurs problèmes… Et la solution de Carla est pour le moins osée : partager un moment sous la couette !

Jim, qui préfèrerait l’éviter, refuse la proposition et lui met un beau râteau…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 764 du 2 octobre 2023, Carla fait une proposition à Jim



