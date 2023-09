C à vous du 28 septembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 28 septembre 2023, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 28 septembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Retour du 49-3 à l’Assemblée nationale, planification écologique, taxation des grands aéroports au nom du climat… Yannick Jadot, député écologiste européen, élu sénateur de Paris dimanche dernier, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Sites pour adultes : enquête sur les dessous d’une industrie “impitoyable”. Elise Lucet présente le numéro de Cash Investigation “Un business impitoyable”, diffusé ce soir à 21H10 sur France 2



Publicité





🔵 📌 Haut-Karabagh : l’appel à l’aide d’Andre Manoukian pour les Arméniens en exode dans le 5 sur 5 de

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Sophie Fontanel pour son livre “Admirables”, parution aujourd’hui aux Editions Seghers

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Filipe Domingues, chef du restaurant “Le Vero Dodat” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Mireille Dumas pour le documentaire “Les artistes et la famille”, diffusé demain à 21H10 sur France 3 et sa chaîne YouTube “INA Mireille Dumas”, ainsi que pour l’émission “Rembob’INA”, dimanche 8 octobre à 21H sur LCP-Assemblée Nationale; et Zhang Zhang, violoniste, membre de l’Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, pour son livre “La voie de l’archet” paru aux Editions Fayard

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 28 septembre 2023 à 19h sur France 5.