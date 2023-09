« Appel à témoins » du 26 septembre : au sommaire ce soir sur M6

Publicité





Appel à témoins du 26 septembre 2023, le sommaire Ce mardi soir, Julien Courbet vous donne rendez-vous dès 21h10 sur M6 pour un nouveau numéro en direct de « Appel à témoins ».





Appel à témoins du 26 septembre 2023 : le sommaire

Parce que depuis des mois ou des années l’un de leurs proches a disparu et qu’ils n’ont toujours aucune nouvelle, parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et qu’ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier, ces personnes veulent des réponses. Pour son 5e numéro, Appel à Témoins sollicite une fois encore les téléspectateurs afin de résoudre de nouvelles affaires. Aux côtés de Julien Courbet et Florence de Soultrait, enquêteurs, procureurs, avocats, mais aussi les proches des victimes viennent en plateau lancer des appels à témoins en direct.

Les nouvelles affaires non-élucidées :

– Agnès Jumeau – mort mystérieuse, noyée dans une rivière (2017, Vernet-d’Ariège)

– Guillaume Moallic – mort mystérieuse, noyé dans la Garonne (2021, Bordeaux)

– Kenza Korta – fauchée par un conducteur qui a pris la fuite (2022, Pantin)



Appel à témoins du 26 septembre 2023, extrait vidéo

Grace à l'émission, des enquêtes ont été résolues et des familles ont retrouvé leurs proches !

« Appel à témoins », c’est ce soir dès 21h10 sur M6.