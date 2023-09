Le Meilleur Pâtissier : qui a été éliminé le 20 septembre ? Qui a le tablier bleu ? (résumé + replay)

Publicité





Le Meilleur Pâtissier le pâtissier éliminé du 20 septembre 2023 – Quel pâtissier amateur a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 2 de la saison 12 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





Et à l'issue de cet épisode spécial animaux, c'est Christelle qui a été éliminée.







Cet épisode était une spéciale « Animaux à croquer ». Sur l’épreuve de Cyril, les pâtissiers amateurs devaient revisiter le macaron sur le thème d’un animal. Julia et Fanny se sont distinguées.

Pour l’épreuve technique de Mercotte, il fallait réaliser un flan girafe. C’est Ninon qui a fini première avec un flan parfaitement exécuté. A l’inverse, Christelle a complètement raté l’épreuve.

Sur l’épreuve créative, ils devaient réaliser un gâteau représentant leur animal de compagnie, actuel ou d’enfance. La cheffe invitée, Jessica Préalpato, a donné son coup de coeur à Julia.

Le Meilleur Pâtissier du 20 septembre 2023 : Julia a le tablier bleu, Christelle éliminée

Cyril et Mercotte ont désigné le tablier bleu. Ça se jouait entre Julia et Fanny et ils ont choisi de le donner à Julia ! Et pour le pâtissier éliminé, c’est Christelle qui a été désignée.



Christelle a toutefois une seconde chance avec la cuisine secrète de Mercotte. Elle devait affronter Richard en duel.

Rendez-vous le mercredi 27 septembre à 20h10 sur M6 pour suivre l’épisode 3. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur 6play.