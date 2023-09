Le Meilleur Pâtissier : qui a été éliminé le 27 septembre ? Qui a le tablier bleu ? (résumé + replay)

Publicité





Le Meilleur Pâtissier le pâtissier éliminé du 27 septembre 2023 – Quel pâtissier amateur a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 3 de la saison 12 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





Et à l’issue de cet épisode spécial « Voyage gourmand en Méditerranée », c’est Monique qui a été éliminée.







Publicité





Cet épisode était placé sous le signe du « Voyage gourmand en Méditerranée ». Sur l’épreuve de Cyril, les pâtissiers amateurs devaient revisiter le tiramisu. Julia a fait un top avec sa tarte façon tiramisu. A l’inverse, Monique a complètement raté l’épreuve.

Pour l’épreuve technique de Mercotte, il fallait réaliser une Rapska Torta, dessert ancien venu tout droit de Croatie. David a remporté l’épreuve, suivi d’Ahmet et Ninon. Emilie a fini dernière !



Publicité





Sur l’épreuve créative, ils devaient réaliser le dieu ou la déesse qui les représente, en gâteau, en présence du chef Pierre Hermé. Le chef a donné son coup de coeur à Thibault !

Le Meilleur Pâtissier du 27 septembre 2023 : David a le tablier bleu, Monique éliminée

Cyril et Mercotte ont désigné le tablier bleu. Ça se jouait entre Julia et David et ils ont choisi de le donner à David ! Et pour le pâtissier éliminé, Hafidou et Monique n’ont pas brillé ce soir. Et c’est finalement Monique qui a été éliminée !

Monique a toutefois une seconde chance avec la cuisine secrète de Mercotte. Elle devait affronter Richard en duel.

Rendez-vous le mercredi 4 octobre à 20h10 sur M6 pour suivre l’épisode 4. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur 6play.