« Le terrible secret de ma mère » : votre téléfilm ce 26 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Le terrible secret de ma mère » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 26 septembre 2023 – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Le terrible secret de ma mère ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le terrible secret de ma mère » : l’histoire

Lucy, une lycéenne âgée de 17 ans, vit avec sa mère Joanna, infirmière. Bien que réservée, Lucy est en apparence bien intégrée dans son lycée. Elle n’a pourtant qu’une seule amie et personne n’est entré chez elle depuis des années. Lucy cache un secret : sa mère est atteinte du syndrôme de Diogène. Son père, son frère et sa sœur sont partis et elle est la seule à prendre soin d’elle et à tenter de préserver un semblant de normalité dans leur vie. Comment Lucy parviendra t-elle à concilier son envie d’aller étudier à New York et la responsabilité que sa mère fait peser sur elle ?

Le terrible secret de ma mère, interprètes et personnages

Avec : Melissa Joan Hart (Joanna), Lizzie Boys (Lucy), Wern Lee (Josh), Pavia Sidhu (Kaylie)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Secrets mortels entre mère et fille ».

« Secrets mortels entre mère et fille » : l’histoire et le casting

Veuve depuis deux ans, la romancière Frida Westwood s’établit dans la petite ville de Sweet Meadow en quête d’un nouveau départ et d’inspiration. Tout se passe pour le mieux pour elle et sa fille Jade, mais ce n’est qu’une façade. En effet, Frida a de gros problèmes d’argent, au point de ne même plus pouvoir rembourser sa maison. Mais pour préserver sa fille, elle fait le choix de lui cacher la vérité. Hélas pour elle, Jade finit inévitablement par découvrir la vérité. Embrigadée par un certain Rick Flynn, cette dernière va même jusqu’à transgresser la loi pour venir en aide à sa mère et ce, dans le plus grand secret. Malheureusement pour Jade, cet acte lui fait mettre le pied dans une organisation criminelle locale bien rodée…

Avec : Kate Drummond (Frida), Lizzie Boys (Jade), Sean Owen Roberts (Butcher), Tyson Arner (Rick)