Les 12 coups de midi du 26 septembre : Emilien continue, qui se trouve sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 26 septembre 2023, 2ème victoire d’Emilien – Emilien a signé une deuxième victoire aujourd’hui dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Emilien a buté sur une question du Coup de Maître et n’a remporté que 2.000 euros à partager ce mardi midi.

Emilien compte déjà 6.000 euros de gains en 2 victoires.











Les 12 coups de midi du 26 septembre 2023, Emilien poursuit son parcours

Emilien n’a pas pu faire de proposition pour l’étoile mystérieuse ce midi et il n’y a pas de nouvel indice.

Vous vous demandez qui est derrière cette étoile mystérieuse ? On peut déjà vous dire qu’il s’agit l’actrice Lily Collins, bien connue pour son rôle dans la série Netflix « Emily in Paris ». La machine à écrire fait référence à son passé de journaliste. Et le cochon pour le tournage de la série dans le restaurant parisien « Au Pied de Cochon ».

Indices présents sur cette étoile : un terrain de golf, une machine à écrire, un cochon

Noms déjà proposés pour cette étoile : Tiger Woods, Michael Jordan, Stephen Curry, Barack Obama, Tom Holland



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 26 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur myTF1