Les bracelets rouges du 18 septembre 2023 : vos épisodes inédits ce soir sur TF1

Publicité





Les bracelets rouges du 18 septembre 2023 – Ce soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de la série « Les bracelets rouges ».





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







Publicité





Les bracelets rouges du 18 septembre 2023 : vos épisodes inédits ce soir

Episode 3 : Lors de son traitement, Zoé rencontre César, qui se bat contre son cancer depuis des années et lui explique que la chimio peut faire baisser les capacités intellectuelles… Zoé réalise alors qu’elle doit abandonner son concours pour se traiter. Quant à Gabriel, il avoue à Benji la vraie raison de son accident. Et Nathan n’y est pas étranger. Autre mauvaise nouvelle : la transplantation d’Emma ne s’est pas passée comme prévu. Son dernier espoir : retrouver ce père qu’elle n’a jamais connu.

Episode 4 : La situation de Benji s’aggrave, mais il fait tout pour le cacher à ses amis. Emma rencontre son père pour la première fois, mais elle refuse de le considérer comme tel. Alors que Gabriel a enfin avoué à Nathan qui il est vraiment, ce dernier a du mal à accepter sa part de responsabilité dans l’accident. Zoé n’a pas renoncé à Oxford et demande à son entourage de la décrire en quelques mots dans le cadre d’un essai. Pas facile de savoir qui on est quand on a seulement 15 ans…



Publicité





Avec : Léo Lorléac’h (Benji), Noé Wodecki (Gabriel), Kali Boisson (Emma), Esther Blanc (Zoé), Noah Déric (Nathan), Maxime Pipet (César), Michaël Gregorio (Darius), Blandine Bellavoir (Joyce), Emilie Caen (Sophie), Samira Lachhab (Sofia), Lionel Abelanski (Catalan), Guilaine Londez (Riffier), Emilie Gavois-Kahn (Estelle), Liliane Rovère (Odile), Yannig Samot (Karim), Nadège Beausson-Diagne (Laurence), Evelyne El Garby Klaï (Dr Taïeb), Vincent Deniard (Victor), Diouc Koma (Lucien), Juliette Lamboley (Valentine), Stéphane Debac (Dr Andra), Olivier Charasson (Olivier opérateur), Malik Amraoui (Carl)