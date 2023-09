« Les carnets de Max Liebermann » du 24 septembre 2023 : votre épisode inédit ce soir sur France 3

Publicité





« Les carnets de Max Liebermann » du 24 septembre 2023 – Ce dimanche soir, France 3 continue de diffuser la saison 3 inédite de la série « « Les carnets de Max Liebermann » ». Au programme aujourd’hui, l’épisode 3 inédit suivi d’une rediffusion.





A suivre ce soir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





Présentation de la saison 3

Vienne, 1908. Le docteur Max Liebermann, jeune psychanalyste anglais, a ouvert un cabinet en ville, mais les préjugés contre cette nouvelle branche de la médecine restent tenaces. Son ami, l’inspecteur Oskar Rheinhardt, n’hésite pourtant pas à faire de nouveau appel à lui pour se plonger dans la psychologie des meurtriers et de leurs victimes afin de résoudre des crimes particulièrement mystérieux.

Avec Matthew Beard (Docteur Max Liebermann), Juergen Maurer (Inspecteur Oskar Rheinhardt), Luise Von Finckh (Clara Weiss), Charlene McKenna (Leah Liebermann), Conleth Hill (Mendel Liebermann) et Amelia Bullmore (Rachel Liebermann)



Publicité





« Les carnets de Max Liebermann » du 24 septembre 2023 : votre épisode inédit

Episode 3 : La mort est la bienvenue, à présent (Death Is Now A Welcome Guest)

Therese, Oskar et Max assistent à une projection en présence de la tête d’affiche, Ida Rego, mais l’actrice s’effondre au milieu du film, empoisonnée par le vin que lui avait envoyé un admirateur anonyme. Celle-ci n’est pas une inconnue puisque Max et le professeur Neumann l’avaient soignée à l’hôpital pour une cécité psychosomatique survenue deux mois auparavant.