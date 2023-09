Ici tout commence spoiler : la vraie raison de l’absence de Rose (vidéo épisode du 27 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Rose est de retour à l’institut la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et si tout le monde la croyait en vacances, ce n’était pas du tout le cas !

Dans quelques jours, Rose va se confier à sa soeur, Clotilde. En réalité, elle était à Barcelone afin de tenter une fiv pour avoir un bébé…











Clotilde tombe de haut, elle n’était pas du tout au courant. Et malheureusement, Rose n’a pas de bonne nouvelle à lui annoncer… La fiv n’a pas fonctionné et Rose a décidé de renoncer définitivement à son envie de devenir maman ! Clotilde est bouleversée et regrette de ne pas avoir été là pour l’aider à traverser tout ça…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 761 du 27 septembre 2023, Rose explique son absence



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

