Les Cinquante du 21 septembre : Bastos éliminé, les oubliés dans le viseur (résumé + replay épisode 14)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 14 du jeudi 21 septembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 14 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. Le Lion annonce le dernier joueur éliminé, il s’agit de… Bastos ! Scott est sauvé.





Ils sont encore 37 joueurs en compétition pour le titre d’Elu. Ils peuvent regagner le château tandis que les éliminés disent au revoir et s’en vont. Vivian savoure le succès de sa stratégie avec les autres oubliés.







Bastos a du mal à encaisser son élimination, il fait sa valise et a hâte de partir. Maissane révèle que Vivian a fait campagne contre lui en parlant de prétendues images que les oubliés auraient vu.

La voiture s’éloigne du château et Bastos demande au chauffeur d’arrêter ! Il retourne au château et il demande à Anaïs d’aller chercher Mélanie… Elle est surprise mais accepte de lui parler. Il la remercie d’avoir voter pour lui. Mélanie dit l’avoir fait uniquement pour pas se comporter comme lui. Elle lui reproche d’avoir dit de mauvaises choses sur elle sur les réseaux. Bastos et Mélanie règlent leurs comptes.



Mélanie ne comprend pas pourquoi Bastos est revenu lui parler. Bastos finit quand même par lui présenter ses excuses et lui demande pardon.

Manon décide d’aller parler aux oubliés au sujet des vidéos qu’ils disent avoir vu. Jessica et Amélie sont gênées et finissent par rire. Mais Manon ne lâche pas… Maissane est convaincue qu’ils ont vu aucune image, elle en parle à Julien et Manon. Anaïs interroge Amélie, qui galère avec les mensonges…

Le Lion organise une soirée guinguette pour les joueurs. Les oubliés en profitent pour continuer d’avancer leurs pions. Ils voient les couples d’un mauvais oeil, ils représentent quand même 8 personnes.

Vivian drague Julie au cours de la soirée et le courant passe bien. Manon parle à Jessica et Amélie, elle craint l’alliance des oubliés et se méfie même si elle les aime bien.

Manon va ensuite discuter avec Julien, qui ne veut pas rentrer dans les stratégies. Elle lui reproche de ne pas la soutenir. Julien trouve que l’arrivée des oubliés à amener une mauvaise ambiance, ils divisent.

Première nuit dans le château pour les oubliés, qui sont ravis ! Le lendemain matin, les marseillais s’inquiètent encore de l’alliance des oubliés… Et Vivian s’inquiète que les autres aient compris pour les vidéos. Vivian apprend par Scott que Simon a dit la vérité ! Vivian confronte Simon, qui ne sait même plus ce qu’il a dit…, Ça tourne en clash !

Julien est remonté et sur le point d’exploser… Manon est déçue aussi. Vivian essaie de rattraper le coup. Les oubliés sont entrain de se mettre tout le monde à dos. Mélanie est inquiète.

Le Lion annonce que c’est l’heure du « cap ou pas cap ? ». Le Renard vient choisir des joueurs, il emmène Gary, qui stresse et craint de ne pas être à la hauteur.

VIDÉO Les Cinquante du 21 septembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 14 ce jeudi 21 septembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 22 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 15.