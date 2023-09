« Les Tuche » : votre film ce soir sur TF1 (5 septembre 2023)

Publicité





Les Tuche au programme TV du mardi 5 septembre 2023 – TF1 rediffuse le film « Les Tuche » ce mardisoir, un film culte qui vous fera à coup sur passer une belle soirée à rire ! Porté par Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, le film plonge la famille Tuche en plein coeur de Monaco.





Pour ne pas en louper une miette, rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming via la fonction direct du site et/ou de l’application MYTF1.







Les Tuche, le synopsis

« Un pour Tuche, Tuche pour un ! ». A Bouzolles, tout le monde connaît la famille Tuche ! Jeff, le père, contrôleur de billes depuis dix-huit ans, apprend avec joie son licenciement. Il va, enfin, pouvoir s’adonner à sa passion pour le football tandis que sa femme, Cathy, fascinée par Monaco et, surtout, par la Princesse Stéphanie, s’occupe de leur trois enfants : Stéphanie, récemment élue « Miss Bouzolles », Wilfrield et Donald. Entre les loyers impayés, les fins de mois difficiles et les coupures d’électricité, le quotidien des Tuche est toujours mouvementé, mais la famille est unie et heureuse. Leur vie bascule le jour où ils gagnent 100 millions d’euros à la loterie. A peine remis de leurs émotions, les Tuche partent pour Monaco, leur « nouvelle patrie ». Sur place, les Tuche goûtent à la grande vie monégasque et cherchent à s’intégrer à la vie locale. A peine installés dans leur magnifique propriété, Cathy et Jeff décident d’inviter leurs très chics voisins à leur rendre visite…

Avec : Jean-Paul Rouve (Jeff Tuche), Isabelle Nanty (Cathy Tuche), Claire Nadeau (Mamie Suze), Théo Fernandez (Donald), Sarah Stern (Stéphanie), Pierre Lottin (Wilfried), Fadila Belkebla (Mouna), David Kammenos (Omar), Sami Outalbali (Jean-Wa)



Les Tuche : la bande-annonce

En attendant ce soir, (re)voici la bande-annonce du film.

(Re)découvrez « Les Tuche » ce soir sur TF1.