Ligue des Champions : suivre Bayern Munich / Manchester United en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Ligue des champions 20 septembre 2023 – Bayern Munich / Manchester United en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ et RMC Sport ! La première journée de phase de poules de la Ligue des Champions se poursuit ce mercredi. Le Bayern Munich reçoit Manchester United et c’est clairement l’affiche du jour !





Un match à suivre dès 20h50 sur Bein Sports, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Le Bayern Munich, actuellement 2ème de Bundesliga, affronte Manchester United, 1er de Premier League. Autant dire que ça devrait être un grand match ce soir !

Côté statistiques entre les deux clubs, ils ne se sont encore jamais rencontrés.

Bayern Munich / Manchester United – Composition des équipes

🔵 Bayern Munich (composition probable) : Ulreich – Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies – Laimer, Goretzka – Sané, Musiala, Gnabry – Kane



🔵 Manchester United (composition probable) : Onana – Dalot, Lindelof, Martinez, Reguilon – Casemiro, Eriksen – Garnacho, Fernandes, Rashford – Hojlund

Bayern Munich / Manchester United en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Bein Sports 3 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Bayern Munich / Manchester United, match de poules de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Bein Sports 3.