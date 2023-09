Ligue des Champions : suivre Séville / Lens en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Ligue des champions 20 septembre 2023 – Séville / Lens en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ et RMC Sport ! Après la victoire du PSG hier soir, suite de la Ligue des Champions ce mercredi avec un autre club français. Le RC Lens se déplace au FC Séville pour débuter cette phase de poules.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ et RMC Sport, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Lens fait un début de saison critique en Ligue 1 et pointe actuellement à la dernière place. Ce n’est donc pas dans le meilleur état d’esprit que les lensois attaquent cette Ligue des Champions ce soir ! Mais de son côté, Séville fait guère mieux et pointe à la 17ème place de la Liga.

Côté statistiques entre les deux clubs, ils ne se sont encore jamais rencontrés.

Séville / Lens – Composition des équipes

🔵 Séville (composition probable) : Dmitrovic – Navas (c), Badé, Sergio Ramos, Pedrosa – Fernando, Rakitic – Suso, Torres, Ocampos – En Nesyri.



🔵 Lens (composition probable) : Samba (c) – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Abdul Samed, Mendy, Machado – Sotoca, Wahi, Fulgini.

Séville / Lens en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ et RMC Sport 1 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Séville / Lens, match de poules de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+ et RMC Sport 1.