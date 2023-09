Marwan Berreni (Plus belle la vie) : le patron de la discothèque sort du silence

Publicité





Plus d’un mois et demi après la disparition de Marwan Berreni, les langues se délient. Si le silence a longtemps régné suite au drame qui touche l’acteur phare de « Plus belle la vie », ce n’est désormais plus le cas.





Et cette semaine, c’est le patron de la discothèque devant laquelle l’accident au eu lieu qui s’est exprimé pour la première fois.







Il a raconté les circonstances de l’accident et expliqué que Marwan Berreni était seul.

« On venait d’ouvrir. Il n’y a personne à 23 heures. (…) Il était tout seul. Il a bu son verre, et est reparti seul ». Il n’est resté que dix minutes » a déclaré à Paris Match le patron du Club 400, discothèque située à Mâcon, en Saône-et-Loire.



Toujours selon lui, Marwan Berreni serait repartir vers 23h10, soit juste avant l’accident. Paris Match explique que les témoins présents à l’extérieur ce soir là ont vu la victime, Sandra, être percutée par le véhicule de l’acteur de « Plus belle la vie ». Il se serait arrêté avant de rouler sur la jeune femme et de prendre la fuite !