« Objectif Top Chef » remplace « Tous en cuisine » ce lundi 4 septembre 2023

Objectif Top Chef, nouvelle saison inédite – C’est la rentrée pour beaucoup et il y a du changement sur la grille des programmes d’M6 en access prime time ! En effet, l’émission quotidienne « Tous en cuisine » avec Cyril Lignac laisse sa place à une nouvelle saison inédite de « Objectif Top Chef ». Philippe Etchebest repart à la recherche du meilleur apprenti ou amateur de France, mais cette fois il change tout.





A découvrir dès 18h35 sur M6







Cette année, Philippe Etchebest repart à la recherche du meilleur apprenti ou amateur de France mais cette fois-ci, il change tout… Pour cette 9ème saison, le Chef fera des dégustations uniquement à l’aveugle, les candidats ne pourront donc compter que sur leur univers culinaire et leur technique pour le convaincre.

Avec cette dégustation à l’aveugle, Philippe Etchebest ne découvrira le gagnant qui intégrera sa brigade que lors de la grande finale nationale d’Objectif Top Chef. Sont-ils amateurs, sont-ils apprentis, sont-ils jeunes ? Sont-ils plus âgés ? Il ne saura rien d’eux !

Pour l’aider dans cette recherche inédite, il a fait appel à deux chefs de talents Yoann Conte et Juan Arbelaez, qui se rendront dans toute la France, à la rencontre de ces futurs talents de la cuisine. Les deux chefs iront découvrir l’univers culinaire des candidats et déguster leur plat signature, ils devront donc faire preuve d’imagination et de talent pour surprendre les chefs, et leur prouver qu’ils ont leur place dans ce concours.

DÉROULÉ DE LA COMPÉTITION

1/ LA TABLE ÉPHÉMÈRE

Chaque jour, 2 candidats accueillent Juan Arbelaez et Yoann Conte à leur “table éphémère”. Terrain de baskets, sur la plage ou encore en plein champs, les candidats ne manqueront pas d’idée pour transporter les chefs dans leur univers et se faire remarquer. Après avoir dégusté le plat de chaque candidat, Juan Arbelaez et Yoann Conte attribueront chacun une note sur 5.



2/ LE THÈME IMPOSÉ

Puis les 2 candidats se retrouveront dans les cuisines d’Objectif Top Chef pour réaliser une épreuve où l’un sera coaché par Juan Arbelaez et l’autre par Yoann Conte. Cette fois-ci, seul Philippe Etchebest dégustera leur plat à l’aveugle sans découvrir quel candidat se cache derrière et leur attribuera une note sur 10.

A la fin de ces 2 épreuves, le candidat qui aura marqué le plus de points poursuivra la compétition. C’est seulement lors de la grande finale d’Objectif Top Chef, que Philippe Etchebest découvrira le grand gagnant qu’il aura sélectionné à l’aveugle, en ne jugeant que ses plats.